Microsoft renforce une nouvelle fois son Store, qui aura son propre Copilot

Pendant la conférence Build, Microsoft a annoncé plusieurs améliorations notables pour sa boutique, dont les performances générales ont été significativement revues à la hausse ces derniers mois. Il a ainsi reçu plusieurs apports attendus de longue date, comme la possibilité pour les applications Win32 d’être directement mises à jour, la date de dernière mise à jour ou encore les campagnes promotionnelles.

Dans un billet publié hier soir, l’éditeur annonce une nouvelle fournée. D’abord, une page d’accueil remaniée, tenant compte de l’activité récente pour suggérer des applications. Ces suggestions pourront être désactivées dans les paramètres du Store.

La recherche se veut « beaucoup plus intelligente », davantage orientée vers l’intention et prenant en compte plus de signaux provenant des fiches d’applications, comme leur note et la fréquence des mises à jour. aux États-Unis, le Store accueille également un bouton Copilot, situé en bas à droite de l’interface. On pourra s’en servir pour poser des questions sur une application, en comparer deux, etc.

Ensuite, chaque fiche sera dotée d’un bouton « Découvrir davantage » qui permettra de lister des applications appartenant au même domaine. Le Store va également afficher des badges pour signaler quand des applications ont des fonctions liées à l’IA. Ces badges indiqueront aussi, pour certaines d’entre elles, qu’elles ont été « faites pour les PC Copilot+ ». Un peu de publicité au passage ne fait pas de mal.

Le nouveau Store va en outre renforcer son intégration dans Windows. De manière assez logique, chercher une application dans la recherche du système pourra renvoyer directement vers sa fiche dans le Store et lancer son installation. De plus, des applications pourront être proposées lorsqu’on manipule des fichiers dont l’extension n’est pas reconnue. Enfin, Microsoft dit avoir amélioré une fois encore les performances de sa boutique. Actuellement, il se lancerait deux fois plus rapidement qu’il y a six mois.

On ne sait cependant pas exactement quand cette nouvelle version sera déployée. Le plus souvent, la mise à jour est déployée dans les semaines suivant ce type de présentation.