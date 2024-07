Législatives : l’extrême-droite, première utilisatrice d’IA générative

Générées par intelligence artificielle, les fausses nièces Le Pen avaient eu leur petit succès sur TikTok, avant d’être modérées.

Selon un rapport d’AI Forensics, le Rassemblement National, Reconquête et Les Patriotes ont été les trois plus gros usagers d’intelligence artificielle générative pendant la campagne des législatives. L'entité n’a observé qu’un seul cas d’usage de ce type de contenu par l’Alliance Rurale et par l’Union des Démocrates et Indépendants.

Que ce soit via des images fixes ou des vidéos, les contenus ainsi générés ont tous servi à la promotion d’idées anti-Union européenne et anti-immigration.

Surtout, aucune des images répertoriées par AI Forensics n’était ouvertement signalée comme générée par IA par les partis en question (Le Monde relève de son côté la diffusion d’une vidéo pour laquelle Eric Zemmour précisait « c’est la première vidéo politique française entièrement réalisée avec l’IA »).

De même, contrairement à leurs conditions d’utilisation, aucune des plateformes sur lesquelles ces contenus ont été publiés n’ont su ajouter les étiquetages « généré par IA » théoriquement prévus.