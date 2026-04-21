[Exclu] Au nom du séparatisme, le gouvernement veut étendre fortement le blocage en ligne
Le blocage administratif fait de l’entrisme
Dans son avant-projet de loi « confortant la lutte contre le séparatisme et l’entrisme », le gouvernement prévoit une très forte extension des dispositifs de retrait, blocage et déréférencement de contenus en ligne. Actuellement limité aux contenus manifestement illicites terroristes, pédopornographiques ou liés à la vente de stupéfiants, le nouveau dispositif s’étendra à des infractions nettement plus nombreuses, et plus ardues à définir.
Le 21 avril à 14h02
Créée en 2014, la procédure administrative de retrait rapide et de blocage des contenus n’a cessé de s’étendre. Initialement cantonnée aux sites terroristes et pédopornographiques, l’article 6 - 1 de la LCEN a été récemment élargi aux images de tortures et à la vente de stupéfiants en ligne. Et, selon nos informations, le gouvernement envisage une nouvelle extension, au nom de la lutte contre le séparatisme.
Au tour des contenus « susceptibles de créer un trouble grave pour l’ordre public » ?
Commentaires (11)
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Hier à 14h46
Hier à 17h31
Hier à 14h56
Hier à 15h02
l'app extremedroite ne fait que leur donner un legitimité de fait! (reflexion strictement personnelle, sans gd intér^t donc...)
Hier à 15h38
Hier à 15h39
Hier à 15h41
Hier à 15h45
Hier à 15h59
Hier à 19h21
Hier à 19h23