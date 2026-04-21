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[Exclu] Au nom du séparatisme, le gouvernement veut étendre fortement le blocage en ligne

Le blocage administratif fait de l’entrisme

[Exclu] Au nom du séparatisme, le gouvernement veut étendre fortement le blocage en ligne

Illustration : Flock

Dans son avant-projet de loi « confortant la lutte contre le séparatisme et l’entrisme », le gouvernement prévoit une très forte extension des dispositifs de retrait, blocage et déréférencement de contenus en ligne. Actuellement limité aux contenus manifestement illicites terroristes, pédopornographiques ou liés à la vente de stupéfiants, le nouveau dispositif s’étendra à des infractions nettement plus nombreuses, et plus ardues à définir.

Le 21 avril à 14h02

Créée en 2014, la procédure administrative de retrait rapide et de blocage des contenus n’a cessé de s’étendre. Initialement cantonnée aux sites terroristes et pédopornographiques, l’article 6 - 1 de la LCEN a été récemment élargi aux images de tortures et à la vente de stupéfiants en ligne. Et, selon nos informations, le gouvernement envisage une nouvelle extension, au nom de la lutte contre le séparatisme.

Au tour des contenus « susceptibles de créer un trouble grave pour l’ordre public » ?

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Commentaires (11)

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contenus « susceptibles de créer un trouble grave pour l’ordre public »
What could go wrong? :stress:
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La généralisation des .onion ?
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Le ministère de l’Intérieur prépare en effet un « projet de loi confortant la lutte contre le séparatisme et l’entrisme »
Ils vont donc enfin lutter contre le sionisme (et la volonté crasse de vouloir faire passer l'antisionisme pour de l'antisémitisme) en France? Ah, on me dit dans l'oreillette que pas du tout, bien au contraire...
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c'est quoi le faschisme ? serait p'tet temps d'appeler les choses par leur nom, croyez pas?
l'app extremedroite ne fait que leur donner un legitimité de fait! (reflexion strictement personnelle, sans gd intér^t donc...)
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Le parfait outil pour censurer tout et n'importe quoi. Le RHaine adore ...
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Et ce sera une excuse parfaite pour (re)faire passer les personnes en face : "élisez-nous pour éviter que le RN utilise les outils que nous avons nous-mêmes volontairement mis en place!"
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Même pas : la macronie fait tout pour pousser le RHaine au pouvoir.
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La "peste brune" tisse sa toile sur la toile. :stress: :pleure:
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[…] apologie de certains crimes (crimes de guerre et crimes contre l’humanité) ou qui provoquent à la discrimination ou à la haine en raison de l’origine ou de l’appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap […]
Est-ce que ce blocage s’appliquera à… par exemple un certain D. Trump, très prolixe ces derniers temps (tiens, d’ailleurs en le disant vite, ça ressemble à « détrompe ») ?
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Pour le leader d'un parti dont l'emblème est un éléphant :mdr2:
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Je propose que cela s'applique en premier lieu à nos politiques. Un genre de beta test contraignant leur permettant de comprendre les conneries qu'ils veulent mettre en place... Comme la loi Yadan..