Dans son avant-projet de loi « confortant la lutte contre le séparatisme et l’entrisme », le gouvernement prévoit une très forte extension des dispositifs de retrait, blocage et déréférencement de contenus en ligne. Actuellement limité aux contenus manifestement illicites terroristes, pédopornographiques ou liés à la vente de stupéfiants, le nouveau dispositif s’étendra à des infractions nettement plus nombreuses, et plus ardues à définir.

[Exclu] Au nom du séparatisme, le gouvernement veut étendre fortement le blocage en ligne Le blocage administratif fait de l’entrisme

Illustration : Flock

Dans son avant-projet de loi « confortant la lutte contre le séparatisme et l’entrisme », le gouvernement prévoit une très forte extension des dispositifs de retrait, blocage et déréférencement de contenus en ligne. Actuellement limité aux contenus manifestement illicites terroristes, pédopornographiques ou liés à la vente de stupéfiants, le nouveau dispositif s’étendra à des infractions nettement plus nombreuses, et plus ardues à définir.