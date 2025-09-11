Les pépites cachées dans les 10 millions de noms de domaines en .fr !

Lors de notre analyse des 10 millions de noms de domaines en .fr, nous avons examiné des aspects sérieux du sujet, avec l'étude de leur la longueur ou de leur durée d’enregistrement, ainsi que le marché qu'ils constituent, incarné par les registrars… parmi lesquels OVHcloud occupe sans contestation possible la première place.

Nous sommes également tombés lors de nos recherches sur des noms de domaines drôles, surprenants, déplacés et, pour certains, totalement inclassables. Voici un florilège nos découvertes, dont certains sont encore en service. C’est par exemple le cas de vraibonum3000medicamentpouretreunbonhomme2345zzpteurt456cestrel.fr avec un comprimé magique « pour être un bonhomme ». Il y en a bien d’autres…

Laisser chacun s’exprimer avec les longs noms de domaine

Voici ensuite une sélection de noms de domaine avec 63 caractères. Ils ont tous été libérés, n’espérez donc pas y trouver un site :