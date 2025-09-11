Les pépites cachées dans les 10 millions de noms de domaines en .fr !

Connexion

oui-je-suis-interesse-par-votre-offre-merci-de-m-en-dire-plus.fr !

Dans les 10 millions de noms de domaine en .fr qui ont un jour été enregistrés, il y a quelques pépites. Certains sont drôles, inattendu, salaces, veulent faire passer un message… et pour d'autres, on se demande comment on a bien pu en arriver là.

Le 11 septembre à 11h55

Lors de notre analyse des 10 millions de noms de domaines en .fr, nous avons examiné des aspects sérieux du sujet, avec l'étude de leur la longueur ou de leur durée d’enregistrement, ainsi que le marché qu'ils constituent, incarné par les registrars… parmi lesquels OVHcloud occupe sans contestation possible la première place.

Nous sommes également tombés lors de nos recherches sur des noms de domaines drôles, surprenants, déplacés et, pour certains, totalement inclassables. Voici un florilège nos découvertes, dont certains sont encore en service. C’est par exemple le cas de vraibonum3000medicamentpouretreunbonhomme2345zzpteurt456cestrel.fr avec un comprimé magique « pour être un bonhomme ». Il y en a bien d’autres…

Laisser chacun s’exprimer avec les longs noms de domaine

Voici ensuite une sélection de noms de domaine avec 63 caractères. Ils ont tous été libérés, n’espérez donc pas y trouver un site :

Commentaires (17)

votre avatar
Il y a aussi le célèbre (?) https://estcequecestbientotleweekend.fr/ que je fréquente régulièrement ...
votre avatar
Je me demande s’il travaille de concert avec estcequecaboitdescoupscesoir.fr ^^
votre avatar
Pour les nostalgiques, un coup d'oeil à la source de estcequecaboitdescoupscesoir.fr :phibee:
votre avatar
N'oublions pas le https://www.estcequonmetenprodaujourdhui.info pour les services IT !
votre avatar
Ce n'est pas un .fr ! :langue:, mais le domaine en .fr est diponible.
votre avatar
Trahi par mes bookmarks :p
votre avatar
Beaucoup plus utile en semaine il y a aussi : https://estcequecestbientotlapero.fr/ 😅
votre avatar
Le créateur du site s'est planté, il y a 3 métiers digitaux : il a oublié le gynécologue :D
votre avatar
🤣🤣🤣 ton commentaire est de loin celui qui m’a fait le plus rire sur ce site 🤣 merci pour le fou rire !
votre avatar
C'est pas du .fr, mais le fameux https://toucher.rectal.digital :D
votre avatar
J'aime beaucoup https://www.lawifi.fr/ vers lequel je renvoie (de plus en plus souvent hélas) des personnes de tout âge et toutes catégories, même des informaticien(ne)s
votre avatar
Oh, je vais le garder sous le coude celui-là! :D
votre avatar
Moi je suis d'accord, on dit LE Wi-Fi.
Mais un côté de moi se dit que "Le réseau Wi-Fi" et "La connexion Wi-Fi" sont deux manières correctes et que les deux sont valables. Par contre on prononce jif et on dit chiffrer, bordel.
votre avatar
Prends ça Mediapart !!! L'investigation c'est chez Next :dix:
votre avatar
Chacun son ... domaine
:pastaper:
votre avatar
Allez un peu d'OSINT pour rigoler :
Le whois sur jaipété.fr nous dit que le proprio est un certain Pascal Zembra. Serait-il le DSI de Lactalis ? https://www.cio-online.com/actualites/lire-laurent-singer-dsi-de-lactalis-passe-la-main-a-son-adjoint-pascal-zembra-16158.html
En tout cas il a fait une autre pépite du genre http://zembra.com
votre avatar
il est plus au fort de Bellonzio, qui domine la plaine ?

