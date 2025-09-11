Les pépites cachées dans les 10 millions de noms de domaines en .fr !
oui-je-suis-interesse-par-votre-offre-merci-de-m-en-dire-plus.fr !
Dans les 10 millions de noms de domaine en .fr qui ont un jour été enregistrés, il y a quelques pépites. Certains sont drôles, inattendu, salaces, veulent faire passer un message… et pour d'autres, on se demande comment on a bien pu en arriver là.
Le 11 septembre à 11h55
Lors de notre analyse des 10 millions de noms de domaines en .fr, nous avons examiné des aspects sérieux du sujet, avec l'étude de leur la longueur ou de leur durée d’enregistrement, ainsi que le marché qu'ils constituent, incarné par les registrars… parmi lesquels OVHcloud occupe sans contestation possible la première place.
Nous sommes également tombés lors de nos recherches sur des noms de domaines drôles, surprenants, déplacés et, pour certains, totalement inclassables. Voici un florilège nos découvertes, dont certains sont encore en service. C’est par exemple le cas de vraibonum3000medicamentpouretreunbonhomme2345zzpteurt456cestrel.fr avec un comprimé magique « pour être un bonhomme ». Il y en a bien d’autres…
Laisser chacun s'exprimer avec les longs noms de domaine
Voici ensuite une sélection de noms de domaine avec 63 caractères. Ils ont tous été libérés, n'espérez donc pas y trouver un site :
Des noms de domaines encore actifs
Des noms de domaines encore actifs
Un peu de WTF avec google-site-verification ou httpswwwfacebookcom
Pi superstar, Euler et le nombre d'or à la poubelle
Blabla noms de domaines à foison et autres revendications
Blabla noms de domaines à foison et autres revendications
Mais un côté de moi se dit que "Le réseau Wi-Fi" et "La connexion Wi-Fi" sont deux manières correctes et que les deux sont valables. Par contre on prononce jif et on dit chiffrer, bordel.
Le whois sur jaipété.fr nous dit que le proprio est un certain Pascal Zembra. Serait-il le DSI de Lactalis ? https://www.cio-online.com/actualites/lire-laurent-singer-dsi-de-lactalis-passe-la-main-a-son-adjoint-pascal-zembra-16158.html
En tout cas il a fait une autre pépite du genre http://zembra.com
