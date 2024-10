Valve annonce un soutien financier à Arch Linux pour deux projets « critiques »

Valve a décidé d’apporter un soutien financier à Arch Linux sur deux initiatives jugées « critiques » et qui auraient « un impact énorme » sur la distribution : une infrastructure de service de construction et une enclave de signature sécurisée.

L’infrastructure de service de construction servira à automatiser tout ce qui touche à la construction et l’empaquetage des paquets à partir des sources d’Arch Linux, avec contrôle d’erreur et d’intégrité. L’enclave, quant à elle, renforcerait le traitement des signatures cryptographiques en leur dédiant un nouvel espace sécurisé, depuis lequel tous les contrôles pourraient être faits.

Levente Polyak, le développeur qui relaie ces projets côté Arch Linux, indique dans son annonce que l’un des problèmes est la disponibilité des développeurs. En temps normal, les contributeurs le font sur leur temps libre. Mais certaines tâches, dont les deux mentionnées plus précédemment, réclament un développement à temps complet.

Le soutien de Valve doit permettre l’embauche de développeurs indépendants, dévolus à ces tâches. « Cette collaboration accélérera les progrès que nous mettrions autrement beaucoup plus de temps à réaliser, et nous permettra finalement de poursuivre certains des projets que nous avons planifiés. Nous sommes incroyablement reconnaissants à Valve de rendre cela possible et de s'engager explicitement à aider et à soutenir Arch Linux », indique Polyak.

Le développeur précise que tous les travaux suivront le processus habituel et que des RFC seront créés « pour tout changement de grande ampleur ». Tout ce qui touche à la transparence – discussions sur la liste de diffusion, planification des problèmes, jalons et autres – fonctionnera également comme d’habitude.

On ne connait pas la somme investie par Valve. En revanche, les raisons sont plus évidentes : Steam OS, qui équipe la console portable Steam Deck, est basé sur Arch Linux.