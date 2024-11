NVIDIA attaquée pour l’entrainement de ses IA avec des vidéos YouTube

Début aout, 404 Media a récupéré de nombreux documents internes de NVIDIA décrivant le processus d'entraînement des IA de l'entreprise et notamment qu'elle aurait « extrait des vidéos de YouTube et de plusieurs autres sources ».

Le média explique que le youtubeur David Millette a déposé plainte (.PDF) et ouvert une action collective (class action en anglais) contre NVIDIA. Selon lui, l'entreprise aurait violé la loi Californienne sur la concurrence déloyale (Unfair Competition Law, UCL) et se serait « enrichie injustement » à ses dépens ainsi qu'à ceux d'autres YouTubeurs qui peuvent se joindre à son action en justice.

Comme le souligne le média, contrairement à la plupart des conflits juridiques sur l'entrainement des IA, ici, NVIDIA n'est donc pas attaquée pour violation de Copyright. Pour les avocats du youtubeur, la somme en jeu pourrait atteindre plus de 5 millions de dollars et concerner plus de 100 youtubeurs.

L'entreprise a répondu à 404 Media : « nous respectons les droits de tous les créateurs de contenu et sommes convaincus que nous travaillons en totale conformité avec la lettre et l'esprit de la loi », ajoutant que « chacun est libre d'apprendre des faits et des idées à partir de sources accessibles au public. La création d'œuvres nouvelles et transformatrices n'est pas seulement juste et équitable, mais c'est exactement ce que notre système juridique encourage ».