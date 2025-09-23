Google Overviews attaqué en justice par des lobbys européens des médias et de l’édition

Plusieurs lobbys européens des médias et de l'édition en ligne annoncent avoir déposé plainte contre Google devant l'autorité de régulation allemande BNetzA (Agence fédérale des réseaux). Ils reprochent à Google de violer le DSA « en intégrant des réponses générées par l'IA (appelées « Google AI Over­views ») dans les recherches ».

« Les réponses générées par Google sont basées sur un modèle propriétaire dont le fonctionnement n'est pas transparent. Des études ont montré à plusieurs reprises que l'IA diffuse également des contenus incorrects ou fictifs, ce qui est en contradiction directe avec les objectifs du DSA », affirment-ils.

L'action est notamment menée par Corint Media, une société de gestion collective allemande anciennement connue sous le nom de VG Media. D'autres organisations comme la fédération européenne des journalistes ou Algorithm Watch s'y sont associées.

« Cela a de graves conséquences pour la diversité des médias, la liberté d'opinion et le discours démocratique », affirme le communiqué de presse annonçant l'action en justice.

Cette plainte vient s'ajouter à une autre déposée en Europe en juillet contre la fonctionnalité de résumés IA de Google. Rappelons que si Google a déployé la fonctionnalité dans certains pays européens, ce n'est pas le cas en France, les négociations liées aux droits voisins dans notre pays ayant poussé le géant étasunien à prendre un peu plus de temps avant de faire ce genre d'annonce.