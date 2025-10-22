Internet Archive : 1 000 milliards de pages dans la Wayback Machine

En ce mois d’octobre, Internet Archive annonce que sa Wayback Machine « devrait atteindre une étape unique en son genre » : 1 billion de pages Web archivées. L’organisation affirme ainsi être « le plus grand dépôt public de l’histoire d’Internet ». Alors avant toute chose, entendons-nous bien sur le terme billion !

En France et aux États-Unis, deux échelles différentes sont utilisées : la longue en France, la courte aux États-Unis. Sur les milliers et les millions, rien ne change, mais ça se complique rapidement après. Les billions de l’échelle courte des États-Unis sont des milliards en France (10⁹ dans les deux cas), mais surtout les trillions de l’échelle courte sont des… billions de l’échelle longue (10¹²). On s’arrêtera là, mais sachez que pour ne rien arranger les trillions existent aussi dans l’échelle longue et sont des quintillions de l’échelle courte (10¹⁸).

1 000 milliards de pages en presque 30 ans

Quand Internet Archive annonce donc un trillion de pages dans son échelle américaine, cela donne un billion de pages Web pour la France ou encore 1 000 milliards de pages si cela est plus parlant. L’organisation en profite pour remettre en avant son appel aux dons pour « archiver le prochain billion ».

À l’occasion des 25 ans d’Internet Archive, nous avions consacré tout un dossier à ce projet, lancé par Brewster Kahle en 1996. Il était alors question de « collecter des instantanés des sites web de tous les candidats à la présidentielle de 1996 ». Il faudra attendre octobre 2001 pour que la « machine à voyager dans le temps » – ou Wayback Machine – débarque.

Depuis le retour de Trump, « il n’y a pas eu de période de repos »