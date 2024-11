Threads, même s’il dispose d’une base solide de 275 millions d’utilisateurs actifs par mois, voit la menace Bluesky se profiler. Le réseau au papillon bleu a le vent en poupe. Effet bénéfique de la concurrence, il oblige manifestement Threads à se poser quelques questions.

« Test de l'option permettant de choisir n'importe quel flux – Pour vous, Suivi(e)s ou Personnalisé – comme flux par défaut. Cette option est également plus visible dans l'application. Je suis curieux de voir comment et si les gens l'utilisent », a ainsi annoncé hier Mark Zuckerberg dans une publication sur Threads. Le 15 novembre, il avait également annoncé que Threads testait une nouvelle méthode pour la création de flux personnalisés.

Tout ce que l’on sait pour l’instant, c’est que l’option est en test pour quelques personnes. Zuckerberg semble indiquer que le reste dépendra de l’usage. Rendre la bascule entre les flux plus visible est aussi mentionné. Actuellement, il faut tâtonner : ce n’est qu’en appuyant sur le logo Threads en haut de l’écran que l’on fait apparaitre les onglets, ce qui n’est pas indiqué quand on arrive dans l’application la première fois.

L’arrivée en tout cas d’une option pour changer la vue par défaut est probablement l’une des plus grandes demandes faites à Threads depuis son apparition dans le paysage des réseaux sociaux. Sa politique est presque calquée sur celle de X, où les algorithmes sont rois. Or, le flux Suivi(e)s (Following en anglais) n’affiche que les publications des comptes suivis, dans l’ordre chronologique. Un affichage simple, que l’utilisation croissante de Bluesky remet sur le devant de la scène.