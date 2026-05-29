La licence perpétuelle d’Office 2019 pour Mac a du plomb dans l’aile
Gros soupçon d’obsolescence programmée chez Microsoft. Les logiciels de la suite Office 2019 pour Mac seront bientôt limités à la lecture et à l’impression de documents. Par conséquent, il sera impossible de les modifier, de les sauvegarder ou de créer de nouveaux fichiers. La seule solution : passer à une version plus récente ou basculer vers l’offre sur abonnement, ce qui implique de mettre la main à la poche.
À compter du 13 juillet, les utilisateurs d’Office 2019 et d’Office 2021 sur Mac, et certains utilisateurs de Microsoft 365 sur macOS, iOS ou iPadOS ne pourront plus modifier ou sauvegarder des documents dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook ou OneNote. Les logiciels bureautiques n’offriront plus que la lecture seule des fichiers, ce qui permettra uniquement de voir les documents et de les imprimer. MacGeneration rapporte qu’il s’agit d’un problème de certificat de sécurité.
Pour ce qui concerne Microsoft 365, la version de la suite bureautique sur abonnement, la solution est simple : il suffit de mettre à jour les différents composants logiciels. Une opération qui n’est pas nécessaire sur Windows ou Android, mais qui s’impose sur les systèmes d’exploitation d’Apple. Pour Office 2021, Microsoft recommande également de mettre à jour les applications.
Attention toutefois : la configuration minimale pour pouvoir utiliser Microsoft 365 ou Office 2021 est un Mac sous macOS 12 Monterey (sorti en 2021), ou iOS 17 (sorti en 2023) pour les appareils mobiles. Tout le monde ne veut pas forcément passer ses machines à une version plus récente de leurs systèmes d’exploitation. Pour les appareils incompatibles avec Monterey ou iOS 17, les solutions proposées par l’éditeur ne sont guère réjouissantes : utiliser la version web de Microsoft 365 (gratuite mais avec des fonctions limitées), ou… s’en servir sur un ordinateur compatible.
Mais le vrai problème concerne Office 2019. Comme Office 2021, il s’agit d’une suite vendue sous la forme d’une licence perpétuelle… mais qui n’a de « perpétuelle » que le nom, finalement. Le support de cette mouture a cessé en octobre 2023, ce qui n’empêchait pas — jusqu’à présent — de s’en servir normalement.
À partir de juillet, ses fonctionnalités seront donc réduites au strict minimum. On peut basculer sur la version web gratuite de Microsoft 365, ou pour ceux qui ont besoin de toutes les fonctions de la suite, s’abonner à Microsoft 365 ou acheter Office 2024. L’entreprise suggère aussi de changer d’appareil et d’acquérir un nouveau Mac, iPhone, iPad ou PC… Facile à dire !
Le compte à rebours pour les utilisateurs d’Office 2021 ne va pas tarder, puisque la fin du support est programmée le 13 octobre 2026. Là encore, Microsoft ne devrait pas empêcher de se servir de toutes les fonctions, mais pour combien de temps ? L’éditeur précise tout de même que dans tous les cas, les fichiers ne sont heureusement pas affectés.
Commentaires (20)
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Vendredi à 18h15
En tout cas si la mise à jour flingue les fonctionnalités du logiciel, ça ressemble vraiment à de l’obsolescence programmé.
Vendredi à 18h27
Vendredi à 18h20
Hier à 11h31
Vendredi à 18h47
Hier à 11h15
Vendredi à 18h56
Il suffit de voir la fin de support le même jour pour les versions 2016 et 2019, alors que la 2019 était la version courante jusqu’en 2022.
Bref comme adobe c’est l’abonnement ou les emmerdes..
Vendredi à 20h00
Vendredi à 21h50
Modifié vendredi à 22h27
Vendredi à 22h49
Hier à 11h29
Hier à 08h21
Hier à 09h25
Hier à 10h21
Hier à 12h03
OnlyOffice j'ai testé 5min et j'ai désinstallé aucun avantage pour moi
Hier à 19h48
Et l'interface est bien mieux travaillée que LibreOffice : on se rapproche de celle de Microsoft (même les couleurs des logiciels matchent).
Le seul souci selon moi : c'est un logiciel supporté par une équipe à dominance russe (et à priori wils ne veulent pas que ça se sache d'après ce que j'ai vu sur Wikipedia), donc plus "risqué" que LibreOffice à ce niveau.
Modifié aujourd'hui à 14h24
https://www.onlyoffice.com/fr/docs-home-server
l'interface de LibreOffice est plus light il y a moins de bordel sur l'écran, avec les rubans de microsoft je trouve que c'est le bazar bon même si maintenant à force de l'utiliser je m'y retrouve mais bon je ne sais pas si c'est vraiment un plus d'avoir la même interface
Hier à 19h49
En tous cas, je trouve que ça illustre parfaitement la notion de "logiciels privateurs" comme les appellent les libristes.
Modifié aujourd'hui à 12h29
En résumé, à l'origine, cette version était supposée continuer de fonctionner (à défaut de précision, il est naturel d'interprétrer qu'elle devrait elle pleinement fonctionnelle et non en lecture seule) … mais manifestement Microsoft a modifié la page pour retirer cette mention ! Cf. Archive.org