Disques durs : Seagate passe à 40 To et prépare l’avenir avec 100 To et plus

Pour une poignée de To

Chez Seagate, les disques durs de 40 To sont une réalité. Le fabricant se prépare déjà à la suite avec 50 To à partir de 2028… et même plus de 100 To à l'avenir. Oui, on parle toujours d’un disque dur avec un format classique de 3,5 pouces.