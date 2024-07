La bibliothèque Polyfill détournée, des centaines de milliers de sites touchés

Abonnez-vous pour tout dévorer et ne rien manquer.

Une société chinoise avait racheté le site Polyfill.io et le service qui y était hébergé, utilisé par de nombreux sites. Son usage a été détourné, allant des contenus pornographiques à la diffusion de malwares. Depuis, plusieurs domaines ont été suspendus et des entreprises comme Cloudflare et Google sont intervenues.

Un polyfill est un morceau de code, souvent écrit en JavaScript, utilisé pour fournir des fonctionnalités récentes à d’anciens navigateurs. Une technique utile depuis longtemps pour s’assurer que les internautes ont tous au moins les fonctions de base, même depuis des appareils anciens. Même si leur usage baisse graduellement, on les trouve encore dans des centaines de milliers de sites.

Le site Polyfill.io était particulièrement connu. Il avait été construit pour être une vaste bibliothèque de polyfills, afin que chaque développeur trouve son bonheur. En février cependant, le nom de domaine et compte GitHub ont été rachetés par l’entreprise chinoise Funnull.

Le créateur du projet, Andrew Brett (employé chez Fastly), recommandait alors de supprimer immédiatement toutes les références à Polyfill.io. Il ajoutait que son usage n’était plus nécessaire, les nouvelles technologies étant rapidement adoptées par tous les navigateurs.

Tout s’enchaine rapidement

Abonnez-vous pour tout dévorer et ne rien manquer. Déjà abonné ? Se connecter Abonnez-vous