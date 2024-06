Google : des milliers de problèmes concernant des données personnelles entre 2013 et 2018

Par Martin Clavey

404 Media a eu accès à une base de données interne à Google répertoriant des problèmes sur des données personnelles entre 2013 et 2018.

Cette base de données fait la liste de tous les incidents que Google a rencontrés sur le traitement de données personnelles.

Le média explique lui-même qu' « individuellement, les incidents, dont la plupart n'ont pas été rendus publics auparavant, peuvent n'avoir affecté qu'un nombre relativement restreint de personnes, ou ont été résolus rapidement ». Mais il ajoute que, « prise dans son ensemble, la base de données interne montre comment l'une des entreprises les plus puissantes et les plus importantes au monde gère, et souvent mal, une quantité stupéfiante de données personnelles et sensibles sur la vie des gens ».

Et, en effet, 404 Media relève que cette base de données contient des milliers de problèmes reportés en interne par des employés de Google.

La liste va de l'enregistrement de plaques d'immatriculation de voitures par Street View à celui d'un millier de voix d'enfants par un service vocal de Google, en passant par l'accès rendu public pendant un an à un million d'emails d'utilisateurs de Socratic, startup achetée par Google, dans le code source du site lui-même.

404 Media explique que certains incidents sont marqués comme réparés dans la base de données. Dans une sous-liste de 30 éléments envoyée par le média à Google, tous étaient résolus selon l'entreprise.

L'entreprise a aussi répondu au média que « chez Google, les employés peuvent rapidement signaler des problèmes potentiels liés aux produits pour qu'ils soient examinés par les équipes concernées. Lorsqu'un employé soumet un signalement, il suggère le niveau de priorité à l'examinateur. Les rapports obtenus par 404 datent d'il y a plus de six ans et sont des exemples de ces signalements – chacun d'entre eux a été examiné et résolu à l'époque. Dans certains cas, les signalements d'employés se sont avérés ne pas être des problèmes du tout ou étaient des problèmes venant de services tiers ».